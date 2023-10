ANIELLO MISTO esce il videoclip di “Sentimento e passione” feat. Veronica Simioli

Esce martedì 3 ottobre il videoclip ufficiale del brano Sentimento e passione (Sud in Sound) di Aniello Misto con la collaborazione di Veronica Simioli.

Il brano Sentimento e Passione (Musica di Gennaro Franco e Aniello Misto; testo di Francesco Jaco Misto) è caratterizzato da parole che sono due ingredienti principali per la costruzione di un percorso. Questi, insieme alla tenacia, all’energia positiva, al coraggio e alla costanza, sono necessari per resistere alle tempeste che piombano nelle nostre vite.

«Sentimento e Passione – commenta Aniello Misto – è un grido di libertà, è la voglia di non mollare mai, è la necessità di cantare così forte da spostare anche le stelle, è la fierezza e la consapevolezza di aver fatto scelte giuste, ovvero quelle che mirano alla felicità, nonostante tutto. Siamo noi a dettare i passi del nostro cammino perché il destino di ognuno sarà anche scritto, ma non è promesso. È il passato che ci segna ed insieme al presente ci insegna come lottare per un futuro migliore».

Il videoclip del brano è stato realizzato da Dateless Studio, musiche di Gennaro Franco e Aniello Misto. Gli attori che hanno preso parte al progetto sono: Rita Pirozzi, Chiara Quartuccio, Andrea Guarini, Daniele Talamanca, Carmen Buono e Antonio Franco. Sponsor by Special Phone, I Patrizi Sky Terrace e La Terrazza pizzeria e trattoria.

Aniello Misto continua a portare avanti il suo progetto con i giovani talenti della Sud in Sound. Dopo il grande successo dello speciale concerto E suonn so’ speranz’ alla Casa della Musica di Napoli, Aniello Misto torna sul palco, accompagnato dai suoi ragazzi, il prossimo 14 ottobre sarà in concerto al MULTICENTER SCHOOL (Via Campana Pozzuoli).