ANNA PINELLI è LA CANDIDATA PSI ALLA REGIONE CAMPANIA

Il Psi punta su una stella matesina Anna Pinelli candidata alla carica di consigliera regionale per le elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre 2020.

“Personalmente sono molto fiera di far parte di questo gruppo- ha dichiarato la Pinelli- ho deciso di vivere questa nuova esperienza perchè ritengo sia arrivato il momento di esprimere tutta la mia passione per la politica ,intesa come impegno e servizio per i cittadini.

So di aver intrapreso una strada tutta in salita e piena di difficoltà- continua- so’ di ritrovarmi in un vortice più grande di me, ma intendo affrontarlo con tutte le mie forze e con tutta me stessa, sto’ combattendo da sola senza nessun tipo di appoggio politico. Posso camminare a testa alta, consapevole che la mia unica Forza sono i cittadini.

Sono orgogliosa di essermi messa in gioco con voi , per voi. Una cosa è certa, non mollerò fino alla fine . Se gli elettori mi aiuteranno dimostrero’ di cosa posso essere capace.

Questi i punti principali del mio programma Politico.

1: l’assegnazione delle case popolari che deve essere effettuata tutelando il diritto costituzionale all’abitazione di quelli che veramente ne hanno bisogno.

2: Sostegno alle istanze degli imprenditori agricoli , lotta contro le stragi bufaline e proposta di legge per regolare i criteri di vaccinazione delle bufale stesse.

3: Lotta allo sfruttamento e al lavoro nero.

4: Tutela delle attività commerciali

5: Difesa del mio territorio e sempre dalla parte delle famiglie bisognose.

“Il mio invito-conclude- è quello di votare ilò 20 e 21 Settembre prossimo il PSI con Anna Pinelli e Francesco Di Puorto. Con il vostro aiuto vi dimostreremo di cosa siamo capaci.”