ANNALISA TUTTI NEL VORTICE – OUTDOOR

L’Arena dei Pini di Baia Domizia (Caserta) è pronta ad accogliere ANNALISA col suo “Tutti nel vortice – outdoor”. La tranche estiva del tour iniziato a metà giugno che sta facendo tappa nei principali festival italiani e che arriverà anche in Campania per un unico esclusivo concerto, sabato 10 agosto.

Sul palco con Annalisa i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti si mescola alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative director, lighting e show designer, che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo.

I biglietti per assistere al concerto di Annalisa a Baia Domizia – organizzato da Friends and Partners e Veragency – sono disponibili su Ticketone e Go2 e nei principali punti vendita regionali. Per info: tel. 335 5235134 – info@veragency.com

Il successo dell’artista ligure è inarrestabile: “Sinceramente” e “E poi siamo finiti nel vortice” sono il singolo e l’album di un’artista femminile più venduti nella classifica ufficiale Fimi/Gfk del primo semestre del 2024, rispettivamente al n.3 per i singoli e al n. 6 per gli album. Altri 4 brani, “Mon amour”, “Euforia”, “Disco Paradise” e “Bellissima” sono presenti nella Top 100.

Tutti questi traguardi l’hanno portata ad ottenere 44 platini e 14 oro, è la donna più certificata del 2024 e, ottenendo il quinto platino con “Mon Amour” e “Bellissima”, è la prima artista solista a raggiungere questo risultato. Con oltre 110 mila biglietti venduti ha concluso un tour nei palazzetti (con tre Unipol Forum a Milano) e due live all’Arena di Verona, tutti completamente sold out e da poco ha iniziato il “Tutti nel vortice – outdoor”, dove si sta esibendo sui palchi dei principali festival estivi.

Il suo ultimo singolo con Tananai “Storie Brevi” è ai vertici della classifica ufficiale Fimi /Gfk e nell’airplay radiofonico.

Dopo aver conquistato l’Italia, ora si dirige verso il mercato spagnolo dove lo scorso 28 giugno è stata pubblicata “Sinceramente (cuando cuando cuando)”, la versione spagnola della hit di Annalisa che, uscita a febbraio, ha raggiunto la certificazione di Quattro volte Platino dopo aver ottenuto la vetta delle classifiche ufficiali di vendita e radiofoniche ed essere entrata nella classifica Top 100 di Billboard Usa, consacrando la sua autrice come prima donna a raggiungere questo risultato.