Annega a Gaeta 67enne di Caserta.

Ieri pomeriggio la piana di Sant’Agostino era, come sempre, affollata di bagnanti in cerca di refrigerio dalla calura cittadina.

Tra questi c’era anche Salvatore Campolattano, 67enne originario di Maddaloni, che dopo essere arrivato nella zona camping e aver lasciato lì i suoi effetti personali, si era recato nella spiaggia poco distante per poter noleggiare attrezzature balneari, e per potersi finalmente rilassare al mare.

Poco prima di pranzo, mentre nuotava in mare, Campolattano e’ stato colto però da un malore improvviso.

Un bagnante, poco distante, accortosi delle difficoltà dell’uomo, è riuscito a riportarlo in spiaggia per tentare di rianimarlo ed allertare immediatamente i soccorsi.

Il 118, arrivato dopo poco, purtroppo ha potuto solo constatarne il decesso.

Sul luogo, sono arrivati anche gli agenti del Commissario di Gaeta e la Guardia Costiera per cercare di capire cosa fosse successo e ricostruire la vicenda tragica.

Sulle cause della morte non ci sono purtroppo dubbi: si è trattato di un malore, purtroppo fatale per il 67enne.