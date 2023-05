Anno Vanvitelliano : Noi Voci di Donna organizza il suo evento

E’ previsto per domenica 28 maggio alle ore 19:30 presso la Caserma Sacchi l’evento

organizzato da Noi Voci di Donne in occasione dell’anno Vanvitelliano. Evento nato con il

patrocinio del Comune di Caserta, dell’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Caserta e

dell’ANPIT Campania, quest’ultima partner dell’evento.

Un evento ispirato alla moda e alla bellezza che vede il coinvolgimento degli Istituti

Superiori del territorio che presenteranno prodotti ispirati al tema. Nella serata seguirà un

concorso di bellezza “LA PERLA D’ITALIA”. A conclusione della serata ci sarà un

momento di festa accompagnato da musica e percorso street food. Obiettivo dell’evento:

promuovere i valori di Cittadinanza e Costituzione, valorizzare le tradizioni del territorio,

rafforzare la rete sociale, favorire il rapporto e il lavoro di gruppo, migliorare la cultura

dell’aggregazione, favorire l’inserimento sociale dei giovani nel contesto

dell’associazionismo

Una celebrazione, nell’anno vanvitelliano del celebre architetto, attraverso abiti d’epoca.

Gli istituti che sfileranno: Liceo artistico statale " San Leucio" Caserta, ITIS "F. Giordani"

Caserta, ISISS "Righi Nervi" Santa Maria Capua Vetere, ISISS "G.B. Novelli" Marcianise.

Una giuria di esperti premierà tre istituti che si ispireranno al tema Vanvitelliano e

assegnerà tre premi della cifra di € 250,00. I premi sono offerti dall’ANPIT Campania

Associazione Nazionale per L’industria e il Terziario.

A presentare la serata Pino Guerrera, coreografie di Maurizio Cirillo, musiche Tekno

Masters Group.

Le Interviste a cura di Magda Mancuso, ospite della serata Concetta Pagliarella che

racconterà della su rinascita, da vittima di violenza a donna dello spettacolo. Trucco e

parrucco a cura di MAKI Hair Salon

Sponsor dell’evento: Supermercati DECO’, Mister drink, Cerreto, BR Solution. Ingresso è

gratuito

La Presidente Pina Farina: Ci stiamo adoperando affinché ci sia più sinergia tra mondo

della scuola e quello dell’associazionismo, il nostro progetto mira a promuovere e far

conosce i valori di Cittadinanza e Costituzione e soprattutto favorire il senso di

responsabilità civica, sociale e solidale nei giovani.