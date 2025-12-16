ANTER “Un Comune per Amico”. Al via il progetto

Maddaloni compie un passo concreto verso la sostenibilità ambientale. Con la delibera n. 138 del 30 ottobre 2025, la Giunta comunale ha approvato l’adesione al progetto “Un Comune per Amico”, promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili.

L’iniziativa prevede un monitoraggio ambientale per valutare il grado di virtuosità dell’ente in materia di sostenibilità e buone pratiche energetiche, grazie al supporto del comitato scientifico dell’associazione.

Determinante il contributo dell’assessore Annarita Santangelo, che insieme a Ciro Izzo, volontario ANTER, e all’ambasciatore Luciano Raffaele, ha favorito l’arrivo del progetto sul territorio.

Il programma, già attivo in numerosi comuni italiani, è rivolto in particolare alle scuole primarie e secondarie di primo grado, con laboratori, lezioni e attività pratiche dedicate alle energie rinnovabili, all’uso consapevole delle risorse e alla lotta ai cambiamenti climatici.

L’obiettivo è quello di trasformare la sensibilizzazione ambientale in azioni concrete e misurabili, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie in un percorso educativo continuo e condiviso.

Grazie all’ingresso nel network ANTER, Maddaloni potrà inoltre confrontarsi con altri enti virtuosi, valorizzando le esperienze già avviate nel campo dell’energia pulita e dell’efficienza energetica.