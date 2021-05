” Antica Via San Carlo” chiede e ottiene dal Sindaco la riduzione della zona ZTL -secondo tratto

Caserta. La zona ZTL in Via San Carlo sara’ ampliata nei prossimi giorni e coinvolgerà anche il tratto che va da via Galilei a Via Colombo. L’ unica differenza fra i due tratti di strada sarà l’ orario e i giorni in cui la zona a traffico limitato andrà in vigore.

Mentre nel primo tratto tutto resterà immutato e quindi dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 24; il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 3 e il sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 3 ,nell’ altro tratto e cioe’ quello che da Via Galilei arriva In Via Colombo la zona sara’ proibita al transito delle auto solo il Venerdi’ , Sabato e la Domenica a partire dalle ore 20.

Quest’ ultimo provvedimento è stato preso direttamente dal Sindaco Carlo Marino che in un primo momento aveva , come da delibera di Giunta , deciso per il secondo tratto di Via San Carlo gli stessi orari del primo tratto ma poi ,dopo un confronto con alcuni commercianti della strada ,ha deciso di modificare il provvedimento riducendolo soltanto al fine settimana e dalle ore 20 in poi.

In Via San Carlo , come noto ,i commercianti si sono uniti in un comitato ” Antica Via San Carlo” al quale hanno aderito circa 50 attività presenti nella strada. L’ intento dell’ organizzazione è quello di interloquire con l’ Amministrazione Comunale per cercare di trovare soluzioni alle varie problematiche che le attività commerciali potranno incontrare nella fase del dopo- Covid .

Il segnale del Sindaco Marino è arrivato forte e chiaro , dopo aver ascoltato le motivazioni del comitato infatti, il Primo Cittadino ha modificato gli orari della zona ZTL secondo -tratto nel modo in cui gli stessi commercianti avevano chiesto e cioè solo il Venerdi’ Sabato e Domenica a partire dalle ore 20. Nello stesso incontro Carlo Marino si è impegnato nei confronti del comitato ad individuare ,nel secondo tratto di Via San Carlo ,due spazi da dove saranno i rimossi i paletti per consentire ai fornitori di poter caricare e scaricare la merce .