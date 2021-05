” Antica via San Carlo” . La chiamata alle armi del Presidente Porrino è stata un successo

Caserta. Erano circa 40 i presenti alla prima riunione del comitato ” Antica via San Carlo” composto in gran parte da commercianti che esercitano la propria attività in quella che di fatto risulta essere una delle strade più’ antiche e commerciali della città. La riunione è stata presieduta dal Raffaele Porrino( caffetteria Porrino) che insieme a Vincenzo Tramici ( Iliarcarte) Giovanna Paolino ( Belvederenews) , Armida Pieretti ( Trattoria da Miduccia) e Giuseppina Vitale ( le squisitezze) nei giorni scorsi ha dato vita al comitato con il chiaro intendo di riportare via San Carlo ai suoi vecchi splendori , trasformando la stessa in un palcoscenico di eventi capaci di attrarre cittadini e turisti.

In una settimana sono state tante le attività commerciali che hanno sposato il progetto al punto che ,per il primo incontro fra gli iscritti, tenutosi ieri. martedi 3 maggio alle 15,30, i fondatori hanno scelto come location Piazza Mercato. Cosi’ facendo, grazie all’ enorme spazio a disposizione, la riunione si è svolta nel pieno rispetto del distanziamento sociale e tutte le regole anti-covid in vigore.

L’assemblea dei commercianti ha deliberato di fatto tre punti fondamentali . Una mail list di tutte le attività grazie alla quale si potranno raccogliere le idee degli aderenti . 3 provvedimenti urgenti da apportare in Via San Carlo in breve tempo per rendere la strada piu’ vivibile e piu’ a misura dei cittadini. La giornata degli sconti che consiste in un giorno della settimana in cui tutte le attività commerciali presenti nella strada adotteranno uno sconto su uno o piu’ articoli in vendita.

Di fatto sta per nascere un vero e proprio centro commerciale all’ aperto . Tutto cio’ non poteva che partire dalla strada che fu della Piedigrotta e che presto tornerà ad essere l’ arteria commerciale di Caserta.