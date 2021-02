ANTICIPI DI SERIE A TIM: PARI DEL PARMA, VINCE IL BOLOGNA

SERIE A TIM – Nei due anticipi di giornata di quella che è la Serie A TIM, cerchiamo di fare in punto su quanto accaduto nei match che si sono giocati appunto in Serie A in questo semiprimaverile pomeriggio calcistico.

Ecco il primo anticipo di giornata che si è giocato alle ore 15.00 a La Spezia ecco quanto accaduto.

SPEZIA-PARMA 2-2 – Partiamo dal match delle 15.00, con lo scontro salvezza tra Spezia e Parma terminato sul 2-2. Al Picco gli ospiti vanno in vantaggio al 17′ grazie a una bellissima realizzazione di Karamoh, bravissimo a resistere al contrasto di Bastoni e a trovare l’incrocio con un fantastico tiro a giro mancino. Ducali che vanno avanti di due gol: ottimi tempi di inserimento per Hernani che, leggendo splendidamente il calcio piazzato di Brunetta, si fa trovare pronto per la marcatura. Al 39′ i padroni di casa trovano la segnatura con Maggiore, ma il VAR annulla per posizione di fuorigioco di Bastoni (autore del cross). Nella ripresa i liguri rimettono le cose al loro posto: splendida giocata del citato Maggiore e tap-in di Gyasi che riapre il confronto. Quest’ultimo si ripete al 72′, realizzando la sua doppietta su invito di Verde. Con questo risultato la compagine di Italiano porta a +10 il proprio vantaggio sul Cagliari terzultimo, con gli stessi punti del Parma che non vince da 15 partite

Spezia Parma 2-2: risultato e tabellino

MARCATORI: 17′ Karamoh, 25′ Hernani (P); 52′ e 72′ Gyasi (S)

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Bastoni (70′ Nzola); Maggiore, Ricci (46′ Leo Sena), Estevez (46′ Acampora); Gyasi, Agudelo (89′ Dell’Orco), Saponara (27′ Verde). All. Italiano

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Kucka, Hernani (79′ Valenti), Kurtic; Karamoh (63′ Grassi), Brunetta* (56′ Busi), Mihaila (79′ Man). All. D’Aversa

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio

NOTE: AMMONITI: Brunetta, Hernani, Kurtic, Gagliolo (P); Ricci, Nzola, Acampora (S)

ANTICIPO N. 2 A BOLOGNA ALLO STADIO DALL’ARA

BOLOGNA-LAZIO 2-0 – Pesante sconfitta per biancocelesti di Simone Inzaghi al “Renato Dall’Ara” di Bologna. I felsinei si impongono 2-0, sfruttando alla perfezione le occasioni avute, mentre gli ospiti hanno motivi per cui recriminare. I laziali, infatti, hanno la chance per sbloccare il risultato con Ciro Immobile che dagli undici metri può realizzare al 17′. Il centravanti della Nazionale cerca la botta centrale, ma Łukasz Skorupski intuisce, rimanendo fermo fino alla fine e parando facilmente. Gol sbagliato, gol subito: i rossoblu vanno in vantaggio grazie a Ibrahima Mbaye, freddissimo in arera. Al 64′ c’è il raddoppio dei padroni di casa con Nicola Sansone che, su assist di Barrow, gonfia la rete. Termina così la sfida in terra emiliana e la Lazio rimanere a quota 43 punti (sesta posizione), mentre il Bologna è 11° con 28.

Migliore in campo

Sansone (BOLOGNA)

Bologna Lazio 2-0: risultato e tabellino

RETI: Mbaye 19′; Sansone 64′;



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez (74′ Poli), Svanberg (74′ Schouten); Orsolini (74′ Skov Olsen), Soriano, Sansone (78′ Vignato); Barrow (83′ Palacio). A disp.: Da Costa, Ravaglia, Annan, Antov, Khailoti, Dijks, Poli, Schouten, Skov Olsen, Juwara, Vignato, Palacio.

All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (66′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Lazzari (46′ Lulic), Milinkovic, Leiva (66′ Cataldi), Luis Alberto (76′ Caicedo), Marusic; Correa, Immobile (66′ Muriqi). A disp.: Strakosha, Alia, Musacchio, Parolo, Fares, Lulic, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo.

All.: Inzaghi.

AMMONITI: Danilo (B), Patric (L), Hoedt (L)



ARBITRO: Giacomelli (sez. Trieste)