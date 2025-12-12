Antonello lascia questo mondo. Riposa in pace amico nostro

Caserta. Antonello Schwich non è più..

Mai avremmo voluto scrivere la triste notizia, abbiamo sperato fino all’ultimo nel miracolo, che purtroppo non è avvenuto.

Antonello, pochi giorni fa, era stato colpito da un malore, le sue condizioni erano da subito apparse gravi, la corsa in ospedale, la speranza di rivederlo allenare, correre sui campi di calcio dove, prima da calciatore e poi da allenatore, ha speso gran parte della sua breve vita.

Alla moglie, alla figlia e tutta la sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Ciao Antonello, fai buon viaggio in paradiso.