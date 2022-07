Campionati italiani di Nuoto a Ostia Vittoria di Antonietta Cesarano nella gara 400 metri stile libero e medaglia d’oro. Seconda medaglia d’argento la gemella Noemi Cesarano. Entrambe oltre al titoli italiani staccano il passi per i prossimi Campionati europei di nuoto a Roma dal 11 agosto. Per la cronaca nel 2019 vennero premiate dal Coni di Caserta quale famiglia sportiva dell’anno. Figlie di Carmine Cesarano Maresciallo in servizio alla Scuola di Commissariato di Maddaloni.