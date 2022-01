Antonio, 66 anni. Non si hanno più notizie da ieri

Caserta. Antonio Barbiero 66 anni, imprenditore di Caiazzo, ieri sera, 14/01/2022, è uscito per recarsi all’ ex taverna degli amici, ma non ha portato con sé le chiavi ed il cellulare. È sparito più o meno dalle 23 .

Antonio era amareggiato per l’esito negativo del ricorso di acquisizione del Comune dello stabile del Decò, ecco perché la famiglia, spaventata, ha lanciato l’allarme: si teme addirittura che possa aver compiuto un insano gesto.

Al momento del suo allontanamento era vestito con pantalone beige, camicia grigio chiaro con maglioncino blu e giubbotto scuro ed era a bordo della sua Auto fuoristrada Mitsubishi colore blu scuro con targa CE 579288

Domani partiranno le ricerche con un elicottero del vvf che partirà da Salerno.

Seguiranno eventuali aggiornamenti, con la speranza di concludere positivamente questa brutta esperienza per Antonio e famiglia