Antonio Barbiero, scomparso da tre giorni è tornato a casa!

Caiazzo. È di un’ora fa la bella notizia, diffusa sui social dal Sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, che comunica il ritorno a casa di Antonio Barbiero, sessantaseienne scomparso tre giorni fa.

Dal 14 Gennaio, intorno alle 23, si erano perse le tracce dell’imprenditore titolare del Decò , a bordo del suo Fuoristrada Mitsubishi, e si è temuto il peggio, anche per il messaggio inviato al figlio Elio, in cui Antonio diceva che non si erano fermati neppure davanti a dei bambini, e di chiedere la sospensiva al Presidente della Repubblica e alla Ministra Cartabia, facendo leggere loro le carte, per dimostrare che le sentenze sono state ingiuste. Infine, Antonio, avrebbe espresso con queste parole : “Elio, tu sai che la verità si saprà prima o poi. Tu sai che l’immobile lo abbiamo preso all’asta e non abbiamo nessuna colpa”, tutto il suo dolore e la sua rassegnazione di fronte alle ingiustizie, secondo i giudici infatti l’immobile dovrebbe essere demolito o essere acquisto dal Comune.

Tutto è bene quel che finisce bene e finalmente Antonio è tornato dalla sua famiglia.