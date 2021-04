Antonio De Crescenzo, ex salesiano, si esprime sull’importanza dell’oratorio Salesiano.

In questi giorni è stata maggiormente definita la questione legale dei Salesiani riguardante l’oratorio di cui ormai siamo tutti a conoscenza. In tanti si sono espressi a favore dei Salesiani scontrandosi con le decisioni dei magistrati.

Antonio De Crescenzo, acceso sostenitore dei Salesiani ed ex salesiano, ha espresso il suo parere ancora una volta sulla vicenda e sull’importanza dell’attivitá oratoriale salesiana per i giovani di Caserta.

“Bande di giovani vagano soprattutto la Domenica, per le strade della città. Questi ragazzi hanno bisogno di una scuola e di un lavoro ma soprattutto hanno bisogno di essere ragazzi rumorosi, cioè di scatenare come i loro padri la loro volontà di correre saltare in spazi sicuri senza intristirsi sui marciapiedi o isolati davanti un monitor, hanno bisogno di incontrarsi con Don Bosco per scoprire la sua “amorevolezza allegra” che alimenta i giochi chiassosi e lo scatenamento della gioia e prepara alla dignità ragazzi “pericolanti”. Sono i nostri ragazzi che rimangono il nucleo di questo oratorio di questo spazio Casertano da sempre aperto a tutti”.

Oltre alle parole spese, Antonio De Crescenzo è anche attivo sulla vicenda attraverso una serie di iniziative che sta portando avanti tra cui un decreto legislativo ed una interessante iniziativa locale per la fornitura dei pannelli fonoassorbenti.