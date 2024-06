Antonio e Antonella coronano il loro sogno d’amore nel giorno di sant’Antonio

Maddaloni – La data scelta non sarà stata casuale per Antonella Grimaldi e Antonio Di Crescenzo, noto pizzaiolo della valle di Suessola. Da oggi per loro il 13 giugno sarà una festa tripla. Si festeggerà il loro onomastico e il loro anniversario di matrimonio. Le nozze, celebrate qualche ora fa a via Napoli da don Gennaro con don Antonio, hanno suggellato, circondati dall’affetto di amici e parenti, un amore nato da pochi anni ma che subito ha fatto capire ad entrambi che li avrebbe portati all’altare.

Momenti di toccante commozione all’ingresso della sposa nella chiesa di via Napoli, allorquando Antonella ha dedicato un pensiero ai genitori regalando loro un fiore e tenendoli idealmente vicini nel suo giorno più importante. Tutto poi è stato a seguire un momento di gioia e di festa grazie anche alle parole dei parroci che hanno celebrato la funzione e della musica che ha fatto da accompagnamento a questo bel momento. I festeggiamenti stanno ancora continuando il noto locale nei pressi di Maddaloni.

I più sentiti e fervidi auguri agli sposi di una vita felice insieme mano nella mano e di un futuro ricco di felicità e di cose belle.