Antonio Pagliaro insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica

Maddaloni – Si è tenuta questa mattina, alla Prefettura

di Caserta, la solenne cerimonia di attribuzione del titolo di Cavaliere della Repubblica. Il Prefetto Giuseppe Castaldo, alla presenza del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, ha conferito la prestigiosa onorificenza ad Antonio Pagliaro, 64 anni, di Maddaloni. Antonio, educatore in pensione, molto noto in città per la sua passione di studioso della storia e dell’arte della sua città, ha al suo attivo anche diverse pubblicazioni in merito. In particolare ha approfondito le ricerche sulla tela del Convitto, che, ad oggi, pare sia la più grande del mondo. Da oggi grazie anche a questo suo impegno può fregiarsi del titolo di cavaliere. Un titolo che si può acquisire solo se si ha compiuto i 35 anni di età e si è distinti in campo politico, artistico, lavorativo, sociale o militare.

Congratulazioni ad Antonio Pagliaro e a tutti cavalieri insigniti questa mattina di questo titolo.