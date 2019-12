CASERTA – Antonio PAGLIUCA è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili in seno a Confindustria Caserta. È stato eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea generale degli iscritti, resterà in carica per il triennio 2019-2022. Antonio Pagliuca, classe 1980, è ingegnere e imprenditore di prima generazione, fondatore e direttore tecnico della Pravia srl, società operante nel settore delle costruzioni civili ed industriali pubbliche e private, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e meccanici.



Il neo Presidente vanta un’attiva partecipazione in Confindustria: è stato vicepresidente del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Caserta con delega al Nazionale nel triennio 2014/2017, membro del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Campania nel triennio 2017/2020 e vicepresidente (ancora in carica) del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Caserta nel triennio 2017/2020. Nell’ambito del suo discorso di insediamento, il Presidente Antonio Pagliuca ha illustrato tematiche interessanti rivolte in primis alla valorizzazione del territorio casertano, dalla bioedilizia alla progettazione BIM, dal codice degli appalti allo sbloccacantieri, con particolare interesse alla digitalizzazione e internalizzazione delle imprese edili, prevedendo anche il consolidamento dei rapporti con Università, Istituti Tecnici Superiori e Ordini Professionali.

L’Assemblea dei giovani ha rinnovato anche gli organi statutari. Sono stati eletti i due nuovi vicepresidenti, Bruno VERAZZO (Verazzo geom. Francesco) e Lucio ATRONNE (BS Costruzioni srl), ed è stato rinnovato il Consiglio direttivo, composto da Paolo GUTTORIELLO (Guttoriello Costruzioni srl), Francesco BO (Finedile srl), Antonio BARBARANO (Loba Costruzioni srl), Marco DELLA GATTA (ing. Antonio della Gatta srl). Sono state conferite le cariche di delegati alla rappresentanza regionale a Vittorio MARINO (Quadrifoglio Immobiliare srl) e a Enrico DI RIENZO (Costruzioni e Progettazione Architettonica Di Rienzo srl).