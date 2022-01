Antonio, scomparso a Caiazzo. Aumenta la preoccupazione

Caiazzo. Come annunciato ieri, dalle 23 del 14/01/2022 Antonio Barbiero, di 66 anni, imprenditore di Caiazzo e proprietario del Decò, è scomparso, a bordo del suo fuoristrada Mitsubishi.

Proseguono le ricerche, anche da parte di un elicottero proveniente dal gruppo elicotteristi dei caschi rossi di Pontecagnano per sorvolare sulla fitta vegetazione in particolar modo sul Rivo Tella, affluente del Volturno nell’area dei Colli di Caiazzo e Alvignano.

Pare che da un circuito di videosorveglianza privata di un immobile sito in via Valli si sia scorto, nella tarda serata di sabato, il passaggio del fuoristrada Mitsubishi di proprietà di Barbiero, a bordo del quale si sono perse le sue tracce. Dai fotogrammi è stato possibile ricostruire dai carabinieri della stazione di Ruviano la presumibile direzione del veicolo verso Formicola e Liberi. Ma la perlustrazione di Liberi e Formicola non ha dato esito positivo. Nessuna traccia della vettura né di Antonio Barbiero.

Secondo alcune indiscrezioni, l’imprenditore avrebbe lasciato un biglietto alla famiglia, in particolare al figlio Elio, in cui diceva che non si erano fermati neppure davanti a dei bambini, e di chiedere la sospensiva al Presidente della Repubblica e alla Ministra Cartabia, facendo leggere loro le carte, per dimostrare che le sentenze sono state ingiuste. Infine, Antonio, avrebbe espresso con queste parole “Elio, tu sai che la verità si saprà prima o poi. Tu sai che l’immobile lo abbiamo preso all’asta e non abbiamo nessuna colpa” tutto il suo dolore e la sua rassegnazione di fronte alle ingiustizie, secondo i giudici infatti l’immobile dovrebbe essere demolito o essere acquisto dal Comune.

Restiamo in attesa, sperando che si verifichi un lieto fine per questa vicenda.

Il Sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, ha chiesto di comunicare qualunque novità e di contattarlo appena si avessero notizie di Antonio Barbiero.