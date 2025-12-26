Anziana lasciata sola tenta il suicidio

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella città di Milano. La donna di 85 anni, si trovava al sesto piano di uno stabile.

L’allarme e l’arrivo dei militari

La richiesta di aiuto è arrivata tramite una chiamata al numero unico di emergenza 112. Alcune segnalazioni indicavano la presenza di una donna affacciata pericolosamente al davanzale di una finestra, al sesto piano di un edificio in via della Sila. I carabinieri sono giunti sul posto in pochi minuti. Raggiunta l’abitazione, sono riusciti ad avvicinare l’anziana e a trattenerla, impedendo che potesse precipitare nel vuoto.

Il trasporto in ospedale

La donna è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario dopo che i militari avevano provveduto a metterla in sicurezza. Il trasporto è avvenuto in codice verde all’ospedale Niguarda. Qui l’85enne è stata trattenuta in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è stato ritenuto opportuno un monitoraggio medico e psicologico.

Le prime valutazioni

Secondo quanto riferito dai carabinieri, dai primi accertamenti emergerebbe un quadro di forte disagio personale. Il gesto sarebbe riconducibile a una condizione di solitudine, accentuata dall’avvicinarsi delle festività natalizie. Un contesto che riporta l’attenzione sul tema dell’isolamento degli anziani, spesso più marcato nei periodi dell’anno tradizionalmente legati alla famiglia e alla condivisione.