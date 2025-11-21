Anziano ritrovato senza vita in un canale

È stato recuperato in un corso d’acqua il corpo di uomo di 88 anni scomparso a Dueville, nel Vicentino. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno localizzato la salma dopo ore di ricerche condotte con unità cinofile, mezzi a terra e supporto aereo.

Ricerche avviate dal mattino

L’allarme era scattato nelle prime ore della giornata di ieri, dopo che l’anziano non aveva fatto rientro a casa. Le squadre provinciali dei Vigili del fuoco hanno attivato il protocollo di ricerca, impiegando personale specializzato in topografia applicata al soccorso. Gli operatori hanno utilizzato anche alcuni quad per ispezionare gli argini e i tratti meno accessibili della zona.

Il ritrovamento nel canale

I cani molecolari hanno individuato le tracce che hanno portato al corso d’acqua dove, poco dopo, è stato recuperato il corpo. L’elicottero Drago ha monitorato l’area dall’alto, mentre i droni hanno ampliato il raggio della perlustrazione. Il coordinamento tra le diverse squadre ha permesso di circoscrivere rapidamente il punto di interesse e di raggiungere la salma con sicurezza.

Interventi e verifiche dopo il recupero

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha effettuato le verifiche di competenza. Le operazioni si sono concluse nel tardo pomeriggio. Al momento non emergono elementi che indichino dinamiche diverse da un incidente, ma gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore.

(Foto ANSA)