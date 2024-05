AORN Caserta Sant’Anna e San Sebastiano: gli operatori socio-sanitari idonei convocati per accettazione assunzione

Finalmente sembra sia conclusa la vertenza che opponeva gli Operatori socio-sanitari (OSS) risultati idonei nel concorso espletato nel 2022 dall’AORN Caserta Sant’Anna e San Sebastiano e la direzione sanitaria regionale e di cui avevamo già trattato su queste pagine (articolo del 17 marzo ). In queste ore la presidente del Comitato Carla di Domenico ha diffuso una nota in cui comunica che il 31 c.m. gli operatori idonei della graduatoria di Caserta e di quella di Avellino sono convocati presso il Ruggi di Salerno per dare la disponibilità di accettazione per assunzione. Con soddisfazione viene accolta questa che e’ la risoluzione della lunga controversia che tanta ansia aveva prodotto in tante famiglie degli operatori coinvolti. La portavoce mette in evidenza l’impegno dimostrato dal coordinatore regionale di NurSind (il principale sindacato infermieristico) Antonio Eliseo nel dare sostegno alla vertenza sindacale in atto. Lo stesso Eliseo aveva scritto pochi giorni fa, in una comunicazione ai propri iscritti in previsione dell’imminente incontro con la Direzione strategica dell’Asl Caserta: “Il Nursind è attento all’assegnazione del DEP, come ritiene importante, l’individuazione del sistema degli incarichi attenzionando alle professioni con competenze specialistiche ed avanzate. Siamo certi che questi processi oramai avviati, non invalidano l’apertura di un confronto sull’organizzazione del lavoro che sarebbe il viatico necessario per migliore l’assistenza al cittadino utente. Una strutturata organizzazione del lavoro deve tenere come obiettivo la risposta ai bisogni dell’utenza. Anche la riduzione delle liste di attesa è una risposta ai bisogni. Questa Azienda ha ricevuto 455mila € da spendere entro il 31/12/2023 per la riduzione delle liste di attesa. Noi vorremmo conoscere quanto si è speso. Perché se non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo abbiamo l’obbligo di porci qualche domanda e darci qualche risposta”.AORN