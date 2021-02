Aperta inchiesta per il decesso all’Ospedale di S. Maria C.V.

San Prisco/S. Maria C.V. – Abbiamo già parlato del decesso avvenuto ieri all’Ospedale Melorio della città di S. Maria Capua Vetere, ebbene il trentenne che sarebbe deceduto è Giuseppe Martino, originario di San Prisco.

Sulla vicenda è intervenuta la sorella che avrebbe accompagnato il fratello che a quanto pare sarebbe deceduto per un arresto cardio circolatorio, queste le dichiarazioni sul ‘servizio’ pessimo ricevuto a seguito del trasporto presso il nosocomio sammaritano, che risulta trasformato, passateci il termine, in covid center e risulta sprovvisto del Pronto Soccorso per le urgenze ospedaliere, ecco quanto affermato: “Volevo fare delle precisazioni su quanto accaduto ieri sul trasporto in Ospedale, quello che è successo è qualcosa di schifoso, mio fratello aveva già perso i sensi ed mi sono attivata immediatamente nell’allertare le ambulanze, nonché guardia medica e presidi che però non sono mai arrivati. Ebbene a seguito dei solleciti, nessuna ambulanza è venuta. Così, disperata, ho cercato di farmi aiutare dall’ex ospedale Melorio, ora centro Covid, sapevo che fosse un centro Covid ma speravo che comunque mi aiutassero visto che il loro mestiere è aiutare la gente. Mi sono recata personalmente, con lui e con alcuni familiari. I presenti non hanno mosso un dito per cercare di rianimarlo. Continuavano a ripetere siamo un centro Covid, alle mie urla di rabbia e disperazione, di esortazione, di sollecitazione, ho detto loro che erano dei medici e che non si smette mai di essere medici, indipendentemente dalla struttura nella quale si lavora. Ho ricevuto da parte di uno dei medici della struttura a seguito delle mie urla di disperazione la seguente risposta – se non la smette di urlare non facciamo più niente -, ero disperata e durante l’accaduto ero anche lucida, lui per me era come un figlio, quello che mi ha fatto schifo in tutto questo, è l’assoluta mancanza di umanità, sarà la magistratura a fare il proprio corso, in quanto non si possono ottenere delle risposte del genere”.

A seguito di quest’annosa vicenda la magistratura avrebbe aperto un’inchiesta per far luce su cosa sia effettivamente accaduto nei pressi dell’Ospedale sammaritano dopo l’arrivo del trentenne che poi successivamente è deceduto