Apertura scuole le dichiarazioni del ministro Speranza

Su quella che è la riapertura delle scuole si è pronunciato anche uno dei ministri della Repubblica italiana ossia R. Speranza con queste dichiarazioni “Penso che ci siano stati due fattori fondamentali che nelle ultime settimane ci hanno consentito di vedere un piegamento della curva epidemiologica”. Esordisce così il Ministro della Salute Roberto Speranza che nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente del Consiglio Mario Draghi ha annunciato alcune delle novità riguardanti le scuole e le riaperture. “Il primo elemento di cui parlo riguarda le chiusure, una parte del Paese è rimasta in rosso e l’altra in arancione. Sospendere la zona gialla ha portato dei risultati visto che l’Rt della prossima settimana si prevede intorno allo 0,8. A questo primo fattore si aggiunge l’aumento significativo di dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese”.

Al tre dichiarazioni da parte del Ministro su ristorazione ed altro eccole – “Riapriremo su un principio che si è affermato nelle ultime analisi fatte. Nei luoghi all’aperto è molto più difficile la diffusione del contagio, applicheremo questo principio nella speranza che nelle prossime settimane aumenteremo ulteriormente il numero di persone vaccinate in maniera massiccia. E’ un messaggio di ragionata fiducia, monitoreremo l’evolversi della situazione e chiediamo ai cittadini maggiore tutela e cautela proprio in ragione delle aperture”. Ne abbiamo uno. La prima data fondamentale è il 26 aprile che è quella in cui investiremo su scuole e spazi aperti. C’è poi una road map che monitoreremo passo per passo. Il 15 maggio riapertura piscine all’aperto, 1 giugno attività connesse alle palestre, 1 luglio attività di natura fieristica, c’è quindi l’idea di un percorso che mettiamo in campo e che ci consente di seguire la linea. Non sarebbe corretto di fissare date precise, ma stilare un calendario orientativo in base al nostro monitoraggio”.