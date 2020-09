Aperture scuole, De Luca: “In arrivo il termoscanner”

L’apertura delle scuolesta per iniziare il 24 settembre, ma ci sono ancora molte incertezze sulla fornitura dei banchi scolastici e sugli organici.

Questo quanto dichiarato dal presidente della Regione Campania De Luca

“La Regione Piemonte ha deciso di fare il controllo della temperatura a scuola anziché a casa. Come sempre, permettetemi di rivendicare questa piccola considerazione: la Campania anticipa di 15 giorni quello che fanno gli altri. Noi la decisione di fare il controllo a scuola l’abbiamo già presa da 15 giorni –prosegue il governatore da oggi cominciano i decreti per dare a 919 istituti scolastici il contributo di 3mila euro della Regione Campania per l’acquisto di termoscanner e da lunedì comincia la consegna del primo blocco di 900 pistole e termoscanner. Quindi, diversamente da altre Regioni, è la Campania che si fa carico di problemi che riguarderebbero il Ministero della Pubblica istruzione”.