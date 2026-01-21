“Le autorità iraniane devono immediatamente fermare qualsiasi piano per giustiziare il 19enne Amirhossein Ghaderzadeh, detenuto dal 9 gennaio per aver partecipato alle proteste a Rasht, provincia di Gilan, e smettere di usare la pena di morte contro i manifestanti“.

Comincia così l’appello per Amirhossein Ghaderzadeh.

Secondo le infomazioni del 9 gennaio, gli agenti hanno assaltato la casa di famiglia di Amirhossein Ghaderzadeh e hanno sottoposto lui e le sue 2 sorelle, una delle quali è una bambina di 14 anni, a violenza sessuale in violazione del divieto assoluto di tortura e altri maltrattamenti.

Gli agenti hanno spogliato con la forza Amirhossein Ghaderzadeh e le sue sorelle nude davanti a tutti i presenti per ispezionare i loro corpi in cerca di pezzi metallici per “dimostrare” la loro partecipazione alle proteste. Lo hanno arrestato dopo aver trovato le ferite metalliche che ha riportato durante le proteste dell’8 gennaio.

Secondo una fonte informata, le autorità gli hanno riferito durante una seduta giudiziaria del 17 gennaio che è accusato di “tradire il suo Paese” e condannato a “morte per impiccagione”. Le autorità hanno informato la sua famiglia che la sua esecuzione è prevista per oggi 21 gennaio.

Le autorità devono immediatamente rivelare le sorti e dove si trova Amirhossein Ghaderzadeh, dopo la scomparsa dal suo arresto il 9 gennaio.

Si richiedono la protezione da ulteriori torture e altri maltrattamenti e l’accesso a cure mediche adeguate.

“Gli Stati membri dell’ONU devono premere urgentemente le autorità iraniane affinché fermino tutte le esecuzioni e pongano fine alla repressione mortale contro i manifestanti, la cui portata rimane nascosta durante la chiusura di Internet. Le autorità iraniane devono ripristinare l’accesso a Internet al popolo iraniano ORA”.