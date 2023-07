Maddaloni. Nella serata di ieri sono stati abbandonati 5 gattini appena nati a Maddaloni. I gatti hanno poche ore di vita, in quanto hanno ancora il cordone ombelicale e rischiano di morire se non vengono soccorsi ed alimentati adeguatamente. I gattini si trovano attualmente a Maddaloni in via Appia 53.