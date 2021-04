Appello urgente: imminente bisogno di plasma.

(Maddaloni). C’è un bisogno urgente di plasma per il signor Di Vico Umberto ricoverato,purtroppo, presso l’ospedale covid di Maddaloni, medicina 2- letto 14. È possibile donare presso l’Ospedale Moscati.

È importante che i soggetti donatori siano di sesso maschile, che abbiano contratto il Covid-19 e che ora risultino negativi ai tamponi effettuati. Anche le donne, le quali non hanno partorito possono donare il plasma al signor di Vico.

Stringiamoci tutti per aiutare chi in, questo periodo, vive una situazione spiacevole e per dare speranza a tutti coloro per i quali pare non esserci più luce.