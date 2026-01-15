Appello urgente: scomparso Giuseppe Adinolfi, 38 anni

È comparso sui social il seguente appello urgente, di cui si prega la massima condivisione e di contattare i recapiti segnalati:

Si cerca con massima urgenza Giuseppe Adinolfi, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattinata di oggi a Salerno. Il suo telefono risulta spento e la famiglia è in forte stato di apprensione.

Identikit e Segnalamento

Nome: Giuseppe Adinolfi

Età: 38 anni

Città: Salerno

Ultimo abbigliamento conosciuto: Giubbino scuro (presumibilmente di colore verde)

Pantaloni di tuta rossi e neri

Scarpe da ginnastica

Le forze dell’ordine (Carabinieri) sono già state allertate. Se pensate di averlo visto o avete informazioni utili, contattate immediatamente il numero unico di emergenza 112 oppure i familiari ai seguenti recapiti:

📞 Giovanni: 347 4075409

📞 Giorgia: 342 8064242

CHIEDIAMO A TUTTI DI CONDIVIDERE, specialmente nelle zone di Salerno e provincia, per aumentare le possibilità di ritrovarlo. Ogni segnalazione può essere vitale.