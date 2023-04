Approvata la riduzione del 25% del canone per gli ambulanti della fiera settimanale

Maddaloni . La Giunta Comunale , guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, nella seduta odierna ha approvato la delibera avente ad oggetto la riduzione entro il 25% del canone unico patrimoniale per gli ambulanti della fiera settimanale . La delibera di Giunta Comunale, su impulso del Sindaco De Filippo proposta dall’assessore alle finanze Luigi Bove di concerto con l’assessore alle attività produttive Gennaro Cioffi, prevede la riduzione entro il 25% del canone unico patrimoniale sia per gli assegnatari di posto fisso e sia per gli spuntisti. In modo particolare la tariffa viene ridotta in tal senso : per gli assegnatari di posto fisso passa allo 0,28 centesimi di euro allo 0,20 mentre per gli spuntisti passa dallo 0,42 allo 0,25 . La riduzione e’ nella misura massima prevista e L’Amministrazione Comunale in maniera discrezionale decide di agevolare tali categorie di operatori commerciali accogliendo anche le proposte provenienti dalle associazioni di categoria.