Approvato ieri il documento unico di programmazione propedeutico al bilancio

Comunicato Stampa.

Maddaloni- Il Consiglio Comunale di Maddaloni ha approvato il Documento Unico di Programmazione nella seduta odierna del civico consesso . La Giunta Comunale, guidata dal Sindaco Andrea De Filippo, ha proposto la delibera del documento unico di programmazione che è atto propedeutico per il prossimo bilancio di previsione. L’ assessore alla programmazione economica Luigi Bove afferma “ l’approvazione del Dup è tappa fondamentale per la programmazione e apre la strada poi al bilancio di previsione”. Ma Bove afferma “ il documento approvato oggi dal consiglio comunale contiene anche un aspetto da sottolineare e cioè l’andamento delle entrate tributarie”. Il vice sindaco sottolinea che “ per L’ entrate tributarie in riferimento al 2022 si è registrata la percentuale di riscosso del 64,33% rispetto alla previsione e quindi sono stati incassati 18 milioni e 195 mila euro rispetto previsione iniziale. Questo significa che è sensibilmente aumentata la capacità di riscossione del nostro ente rispetto ai tributi e alle imposte”. L’ Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Andrea De Filippo sin dal suo insediamento e cioè dal 2018 in poi ha tracciato il percorso per l’applicazione di un principio di giustizia fiscale : tutti devono pagare i tributi e le tasse per poterne pagare un importo minore. Bove afferma “ questo percorso di far pagare tutti e un minore importo è stato avviato da questa amministrazione comunale. Continua da anni L’ operazione di risanamento dei conti grazie all impegno dell’ amministrazione comunale e degli uffici comunali preposti ma anche al fatto che i cittadini maddalonesi in percentuali sempre più alte stanno provvedendo a ciò e infatti se questa amministrazione comunale ha diminuito L’ Imu è L addizionale comunale Irpef è proprio per andare incontro ai tantissimi contribuenti maddalonesi che pagano giustamente ed onestamente i tributi e le tasse”.