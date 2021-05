Approvato il bilancio al Comune di S. Maria a Vico

S. Maria a Vico – E’ stato approvato quello che è il bilancio nei recenti consigli comunali al comune di S. Maria a Vico. Oltre a discutere del bilancio si è proceduto anche all’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2020; dopo le varie discussioni in seduta consiliare con i vari distanziamenti all’interno dell’aula comunale è stato fatto anche un mini punto delle situazione per quel concerne i vari contagiati per la pandemia covid: ebbene sono attualmente si registrati, 71 positivi, 1254 guariti e soltanto un cittadino in quarantena.

“Dati – ha detto il primo cittadino della piccola città Andrea Pirozzi – che finalmente ci fanno intravedere la luce in fondo al tunnel anche grazie all’ottimo andamento della campagna vaccinale”.

Ad oggi sono 7.654 i cittadini vaccinati di cui 5.423 hanno già ricevuto la prima dose, il 38 per cento della popolazione in rapporto a 14.107 abitanti. Subito dopo la discussione è entrata nel vivo con il Rendiconto di Gestione dell’esercizio amministrativo 2020, approvato con ampia maggioranza, che presenta un avanzo di amministrazione pari a circa 10 milioni e mezzo di euro che, al netto dei vari accantonamenti e vincoli previsti per legge, evidenzia un saldo positivo pari a 300mila euro. Due i fronti su cui si sviluppa il documento finanziario.

Qualche reazione successiva all’approvazione del rendiconto la riportiamo ad abundatiam, da parte dell’ assessore alle finanze, Michele Nuzzo all’interno del Comune, che ha così esternato per le rendicontazione dello scorso anno “Un risultato che premia gli sforzi della nostra amministrazione – ha ribadito ancora una volta l’Assessore alle Finanze, Michele Nuzzo – se consideriamo le difficoltà oggettive di un anno caratterizzato dall’emergenza sanitaria. Non solo siamo riusciti a garantire il mantenimento dei servizi essenziali ai cittadini, potenziandoli in alcuni settore, ma nel contempo abbiamo fronteggiato con risolutezza la devastante emergenza sanitaria concludendo l’anno con i conti in ordine”.

Per quel concerne qualche altra discussione nonchè qualche altra mozione discussa all’interno del consiglio comunale, è andata male per la mozione presentata da ‘Citta di idee, gruppo di minoranza la quale chiedeva a gran forza, l’attuazione di un sistema di “video –sorveglianza” per la sicurezza urbana, che però a quanto pare è stato rinviato ad altra data e ad altra seduta consiliare.

Per quanto riguarda altre mozioni, giova precisare altresì che invece, risulta passata la mozione presentata da altro gruppo di minoranza ossia “Sviluppo Sostenibile” che fa capo sempre al gruppo “Città di Idee”. All’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza del Movimento Cinque Stelle, su quello che è ormai l’atavico problema dell’abbandono di due appezzamenti di terreno, nonchè un incuria quasi perenna si è pronunciato l’Assessore all’Ambiente Anna Cioffi che nell’evidenziare alcuni errori nella formulazione dell’interpellanza, ha spiegato che “da alcuni accertamenti della Polizia Municipale è emerso che su uno dei due terreni sono già in corso opere di pulizia mentre l’altro è di proprietà di una ditta in stato fallimentare e sono stati comunque avviati contatti con il curatore fallimentare”.

Infine è stata anche approvata una convenzione con Asmel, associazione di servizi dedicati alla pubblica amministrazione