Approvato il fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani

Caserta.

Negli ultimi anni sono aumentate in modo vertiginoso le truffe verso gli anziani, approfittando troppo spesso di persone fragili, che vivono in solitudine.

Motivo per cui la Giunta Comunale di Caserta ha approvato una delibera che prevede lo stanziamento di un fondo, di oltre 16mila euro, destinato alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani. Tali risorse saranno utilizzate per realizzare il progetto “Continuare a informare per prevenire”, curato dal Comandante della Polizia Municipale, Luigi De Simone. Il Ministero dell’Interno ha già individuato Caserta, in qualità di capoluogo di provincia, come destinataria del finanziamento. A questo punto, il Comune dovrà inviare entro venerdì 14 luglio il progetto al Ministero attraverso la Prefettura, che lo porterà all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per il definitivo via libera.

Questo progetto si pone l’obiettivo di mettere in campo azioni finalizzate, in via prioritaria, ad informare gli anziani sui comportamenti di autoprotezione da adottare nella vita quotidiana e a fornire i contatti utili per segnalare qualsiasi situazione di pericolo, denunciare eventuali azioni dannose e chiedere sostegno psicologico qualora, a truffa avvenuta, subentri una situazione di disagio e di angoscia. È previsto il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo e/o secondo grado al fine di realizzare dei video tra nonni e nipoti che avranno lo scopo di sensibilizzare tutta la popolazione e non solo le vittime oggetto della progettualità.

In particolare, il progetto include la realizzazione di un video, proprio ad opera di una scuola selezionata da un’apposita commissione, che verrà diffuso su emittenti televisive e radiofoniche del territorio, più volte al giorno e per un periodo non inferiore a tre mesi. Contestualmente, sarà creata una brochure informativa, distribuita in 6mila copie per pubblicizzare il progetto nel suo complesso. Verrà istituito, poi, anche uno sportello di ascolto presso il Comando di Polizia Municipale con personale specializzato tra Polizia Municipale, assistenti sociali, professionisti per supporto psicologico. Lo sportello sarà operativo una volta a settimana al mattino, per due ore al giorno, al fine di reperire notizie utili per poter programmare attività di prevenzione e repressione ed eventualmente per ricevere denunce.

“È fondamentale che il Comune – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – metta in atto iniziative utili a tutelare gli anziani, che spesso sono vittime di truffe da parte di persone senza scrupoli che approfittano delle loro fragilità. Siamo molto felici che nel progetto siano coinvolte le scuole: è proprio dai ragazzi che si deve partire per rafforzare la cultura del rispetto per gli anziani. L’Amministrazione ha come priorità la tutela dei più deboli: anche tale iniziativa va in questa direzione”.