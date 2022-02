APPROVATO IL PIANO TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI: ECCO COME CAMBIERA’LA CITTA’

L’ultima, in ordine di tempo, quella relativa al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/24 che prevede una lunga e cospicua serie di investimenti sulla rigenerazione urbana e sulla riqualificazione di ampie zone della città. Un provvedimento che segue di pochi giorni l’approvazione delle delibere sulle variazioni al Bilancio di Previsione 2021/2023 che di fatto consentono di avviare definitivamente l’iter per la realizzazione del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua) sul quartiere Acquaviva ed i 17 progetti di rigenerazione urbana presentati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziati dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Per il rione Acquaviva i progetti finanziati con quasi 15 milioni di euro prevedono il completamento della viabilità tra via Acquaviva e via Feudo San Martino, la riqualificazione degli assi viari esistenti, la riorganizzazione di percorsi ciclopedonali, verde e decoro urbano, la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato – hub di scambio mezzi elettrici – e spazi pubblici attrezzati tra via Feudo San Martino e via Adige, la ristrutturazione ed i lavori di efficientamento energetico della Scuola Media Statale A. Ruggiero, l’ ampliamento e l’adeguamento del Palavignola.

Per quanto riguarda gli interventi di rigenerazione urbana, per un finanziamento totale di circa 20 milioni di euro, i 17 progetti andranno dalle frazioni collinari ai quartieri più periferici, fino al centro storico con i progetti di recupero di Sant’Agostino e della Scuola Media Giannone nell’ex Orfanotrofio Sant’Antonio. Tra le opere previste anche il ripristino della Pineta di Casertavecchia, la riqualificazione di Villetta Giaquinto e delle aree a verde di via Gemito, via Rossini, via Fleming e della villa Santa Maria delle Beatitudini, la riqualificazione di diverse piazze (S.Rocco a Casertavecchia, piazza Vetrano, piazza dei Colli Tifatini a Pozzovetere, piazza chiesa di Casolla, piazza Madonna delle Grazie a Vaccheria).

Quasi 10 milioni di euro saranno destinati alla riqualificazione di Parco Primavera, a partire da interventi di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico, a valere sulla Misura 11 del Fondo Complementare al PNRR – Programma Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica.

I quasi due milioni e ottocentomila euro (2.780.756 euro) ottenuti dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell’ambito delle misure del PNRR riferite al “Rafforzamento mobilità ciclistica – Ciclovie urbane” saranno invece utilizzati per la ciclovia urbana della città di Caserta che collegherà le sedi universitarie cittadine i principali hub di interscambio come la stazione ferroviaria ed i parcheggi e gli istituti scolastici del capoluogo. Un ampio progetto di mobilità sostenibile che seguirà la realizzazione della pista ciclabile di via Tescione e dell’asse ciclabile che collegherà corso Giannone con la Biblioteca di via Laviano.

“Gli interventi legati ai nuovi finanziamenti – ha commentato il sindaco Carlo Marino – si aggiungono a quelli già previsti sulle scuole, sulla transizione ecologica e sul rafforzamento della raccolta differenziata, senza dimenticare la vecchia programmazione dei Pics, il Bando delle Periferie, i Fondi di Sviluppo e Coesione, il Masterplan dell’area Reggia. Progetti importanti di opere pubbliche che riguardano tantissimi settori della vita cittadina e coinvolgono tutto il territorio comunale. La dimostrazione di quanto abbiamo lavorato sodo e bene negli ultimi anni nella programmazione e progettazione di un’idea precisa di città: moderna, sostenibile, bella e sicura”.