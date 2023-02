Approvazione PUC a S. Maria Capua Vetere

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Questo pomeriggio è stato di intenso confronto con il sindaco Mirra e il presidente della commissione urbanistica Danilo Feola sul PUC .

Come Fratelli d’italia abbiamo delineato tutte le indicazioni che ci sono pervenute dai cittadini e dalle associazioni che hanno fatto a riferimento a noi.

Abbiamo chiara, la consapevolezza, che approvare un nuovo PUC dopo quarant’anni significherà scrivere una nuova pagina di storia per la nostra città, che da questo atto dovrá crescere in benessere e produttività. Pertanto abbiamo rivendicato la necessità di prevedere una ulteriore zona D atta alla produttività. Non si può immaginare la crescita produttiva di una città se non la si dota di una area interamente produttiva.

La nostra richiesta ha trovato apertura e il primo cittadino, ritenendo valide le nostre valutazioni ha accolto le nostre richieste al fine di attuare un percorso condiviso fra maggioranza e opposizione per l’attuazione del PUC. Pertanto ci teniamo a ricordare ai cittadini che le osservazioni presentate in passato ovvero prima della pubblicazione sul BURC del 2 gennaio 2023 non sono valide e vanno ripresentate entro il 3 marzo tenendo conto delle modifiche apportate e evidenti nel testo finale pubblicato.

Fratelli d’Italia è al servizio della città e dei suoi cittadini e costantemente sosterrà chiunque vuole una città che torni ad avere un decoro e una dignità, oramai persa, e da molti considerato oramai un sogno irraggiungibile.