Appuntamento 10Art con Livia Apa sabato 26 novembre

Ultimi appuntamenti 10Art, dopo Massimo Bignardi, Cristina Donadio, Fabio Donato, Diego Watzke, Agostino De Rosa, Tonino Battista, Alessandra Riccio, Patrizio Trampetti, sabato 26 novembre, alle Cantine Mustilli di Sant’Agata de’ Goti in via dei Fiori 20, sarà la volta di Livia Apa. Africanista, è stata professoressa di lingua e letteratura portoghese all’Orientale di Napoli. Specializzata a Lisbona nello studio delle letterature africane dei paesi di lingua portoghese, ha tradotto alcune delle voci più rappresentative nel panorama contemporaneo. Nel corso della sua carriera, ha affrontato, tra l’altro, i temi dei conflitti e il ritorno della memoria coloniale, quanto mai attuali nella realtà contemporanea in continua trasformazione, invitandoci a riflettere sul valore della testimonianza umana e del confronto culturale. Come di consueto l’appuntamento è ad ingresso libero (senza necessità di prenotazione), gratuito e avrà inizio alle ore 20.30

Il progetto 10Art/2022, da gennaio a dicembre 2022, è costituito da una serie di appuntamenti mensili (luglio ed agosto esclusi) con una personalità di eccellenza del mondo della cultura con l’intento, realizzatosi, di produrre con continuità appuntamenti culturali a 360°.

evento FB:

Cross Cities \ 10Art: Incontro con Livia Apa 26-11-2022

https://www.facebook.com/events/517591803613267