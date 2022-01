Appuntamento con la Befana solidale: “chi può doni chi non può prenda”!

Caserta. Domani, 4 gennaio 2022, dopo la prima edizione dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento alle 10.30, nella Villetta di Parco Degli Aranci, in Via degli Oleandri 2, per la Befana Solidale.

Sarà possibile donare oggetti in buono stato, sia nuovi che riciclati, oppure prendere questi oggetti sia per se stessi che per regalare un sorriso a chi è in difficoltà, infatti ci saranno due postazioni:

*nella prima chiunque vuole può donare qualcosa

*nell’altra chi ha bisogno può prendere per se stesso o perché vuole fare un dono e non ha la possibilità.

Da quest’anno c’è una una bellissima novità: si potrà donare anche cibo, sia secco che umido, per i gattini della colonia, gestita amabilmente da una volontaria.

L’evento si terrà nel massimo rispetto delle normative anti contagio :

*Per prima cosa si può accedere in villetta soltanto con la mascherina ffp2, mantenendo sempre il distanziamento pur essendo all’aperto

*Quando ci sono i passaggi di mano di cose o doni è preferibile l’utilizzo dei guanti monouso ed è obbligatoria l’igienizzazione delle mani.