Apre a Caserta un nuovo spazio espositivo: nasce una casa per l’Arte

Al Centro di Caserta nasce la casa per l’Arte. In Corso Trieste 281 si accende una nuova luce culturale: l’associazione Terra del Sole inaugura la Home Gallery, uno spazio che vuole diventare punto di riferimento per artisti, creativi e appassionati. Un ambiente intimo, vivo, pensato per far dialogare idee, persone ed espressioni artistiche.

«Questo luogo – raccontano gli organizzatori, Laura Ferrante e Gianni Crisci – è nato dal desiderio di dare forma concreta alla progettazione culturale. Vogliamo che diventi una casa aperta, dove chi si avvicina all’arte possa sentirsi accolto e chi già la vive possa trovare un terreno fertile per nuovi progetti. Conferenze, presentazioni di libri, mostre: immaginiamo uno spazio che respiri cultura e che la diffonda».

In collaborazione con VivaMaking srl, la sede sarà anche laboratorio creativo e centro di comunicazione: progettazione di siti, grafica, coaching e percorsi di crescita personale troveranno qui un approdo, con l’obiettivo di valorizzare non solo gli artisti casertani ma anche talenti provenienti da altrove.

Open Day – 29 novembre

• Dalle 10:30 alle 13:00: porte aperte e visita degli spazi

• Dalle 17:30 alle 20:00: presentazione ufficiale e buffet inaugurale

Una giornata per scoprire un luogo pensato per accendere visioni, intrecciare storie e dare nuova voce all’arte.

Gli ospiti potranno immergersi nella visione di capolavori di artisti del calibro di:

Giovanni Tariello, Vincenzo Mascia, Laura Venturi, Mario Schifani, Alessandro Giliberti, Gianni Pontillo, Andrea Martone, Pietro Farina, Gino Paolo Agostini, Nicola Villano e altri…

Per info:3292907519 – 3343352979