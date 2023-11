Apre a Napoli la libreria più grande d’Italia

“Napoli, stamm arrivann!”, così recita lo slogan in bella vista su una serie di vetrine all’interno della Galleria Umberto I, nel cuore vivo di Napoli. Il logo della Mondadori sul manifesto chiarisce di cosa si tratta: in quel sito aprirà una libreria.

La Mondadori ne ha annunciato la prossima apertura sul suo canale TIKTOK questa mattina, spiegando che occuperà una superficie di 1.000 mq, con ben 148.000 titoli.

Il nuovo store della Mondadori sarà il polo di lettura più grande della Nazione, aprirà su Via Santa Brigida e si chiamerà Mondadori MA Bookstore

Tuttavia quest’ultimo non è l’unico insediamento della Mondadori in città, infatti ne esiste un altro in Via Luca Giordano, nel quartiere collinare del Vomero.

L’apertura di questi nuovi poli culturali restituisce a Napoli, che rischiava di caratterizzarsi soltanto come un immenso fast food a cielo aperto, la sua identità di città ricca di storia e civiltà.