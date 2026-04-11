APRE IL FROM VILLAGE AL CAMPO LAUDATO SI’, EX MACRICO

Apre From Village, un vero e proprio villaggio esperienziale nel cuore della città di Caserta. L’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, si terrà venerdì 24 aprile dalle ore 19 alle 21.

Forti del successo della scorsa edizione del FROM Festival, che nei tre giorni di evento ha visto la partecipazione di oltre 12.000 persone nel giardino dell’Ex Macrico, oggi Campo Laudato Si’, l’associazione Zero Zero Live, insieme con Dietro le Quinte srl, ha proposto alla Fondazione Casa Fratelli Tutti di replicare la magia di FROM e prolungarla per tutta la stagione primaverile ed estiva.

La proposta, accolta con entusiasmo dalla popolazione, prevede la realizzazione di diverse aree pensate per tutti.

Ci sarà un’area bambini, con laboratori e attività dedicate in tutti i weekend, pensata per stimolare socialità, creatività e crescita; un’area adulti, con corsi di vario genere pensati per il benessere e lo sviluppo personale; un’area dedicata ai cani, ideata e realizzata in collaborazione con l’azienda casertana Santonastaso Pet Food; un’area relax arricchita da musica dal vivo e momenti di convivialità; oltre a un’area market, pensata per valorizzare la creatività artistica e i prodotti di tantissime realtà del territorio.

Ogni spazio è stato progettato con un obiettivo preciso: aggregare, favorire la risocializzazione, le connessioni tra le persone e offrire a tutti l’opportunità di vivere la natura in modo autentico e partecipato.

Tutti sono invitati a partecipare per entrare e scoprire da vicino la magia di From