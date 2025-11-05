Apre una nuova sezione del PSI nel casertano

Tutto pronto per la riapertura della sezione di Marcianise del PSI. Venerdì 7 novembre, alle ore 18:00, si inaugurerà la Sezione territoriale del Partito Socialista Italiano a Marcianise in via Marconi n. 23. L’evento rappresenterà un momento di unione per consolidare la presenza del Partito e rafforzare l’unità. Alla cerimonia parteciperanno numerosi esponenti tra cui il segretario nazionale On. Enzo Maraio e Bobo Craxi. L’obiettivo sarà quello di rafforzare il radicamento politico nella comunità di Marcianise del Partito Socialista Italiano facendolo diventare il punto di riferimento per chi vorrà avvicinarsi al Partito perché crede ancora nei valori della sinistra socialista. “Venerdì raccoglieremo i frutti di un lavoro che ha radici profonde e che ha visto tutti noi del Direttivo impegnarsi a rafforzare un’azione politica comune per il progresso della nostra Comunità – dichiara il coordinatore e dirigente nazionale Giuseppe Golino – Con la riapertura della sezione di Marcianise (quasi trent’anni dopo), fortemente voluta dal quasi centinaio di iscritti, il PSI a Marcianise conferma il percorso di crescita e di affermazione avviato nel 2021. Con una sede a disposizione si rilancerà l’attività politica partendo dai circoli in una stagione molto prolifica che condurrà la lista AVANTI CAMPANIA PSI ad un risultato straordinario per le prossime elezioni regionali”.