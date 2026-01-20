“APRI GLI OCCHI”, A Ischia il Libro di Giuliana Covella su Padre Rassello

A Ischia, presso la libreria Giunti, è stato presentato “Apri gli occhi”, il libro della giornalista Giuliana Covella che riaccende i riflettori sulla controversa storia di Giuseppe Rassello, il prete che negli anni Ottanta sfidò camorra e potere politico nel Rione Sanità. L’incontro, ospitato sull’isola d’Ischia, ha ripercorso l’impegno sociale di padre Rassello, capace di sottrarre decine di giovani alla strada coinvolgendoli in attività culturali e di recupero di straordinari beni storici come le Catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso e San Severo, oggi motore turistico ed economico della città. La sua opera si interruppe bruscamente il 2 giugno 1990, quando venne arrestato sul sagrato della Basilica di Santa Maria della Sanità con l’accusa di abuso su un minore. Condannato in primo grado e poi in appello, morì nel 2000 senza che i dubbi sulla vicenda venissero chiariti. Il libro ricostruisce atti, testimonianze e perizie, evidenziando ombre e contraddizioni, tra cui una perizia medico-legale che escludeva violenze. Covella invita a riflettere su un possibile intreccio tra giustizia, politica e criminalità, ricordando anche le denunce pubbliche del sacerdote contro i legami tra malavita e istituzioni. A distanza di anni, al Rione Sanità, padre Rassello resta una figura amata e ricordata da chi, grazie a lui, ha avuto un futuro diverso.