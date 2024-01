Arca’s Teatro, successo per “Io e la mia signora” di Rosario Sannino

È stata una bella prova d’attore durata per ben due ore quella di Rosario Sannino, che ieri sera si è esibito, con “Io e la mia signora” presso Arca’s Teatro (attivo da circa 70 anni) gestito da Marcello Raimondi e Maria Rosaria De Liguori. L’attore, che durante tutto lo spettacolo ha sottolineato di non voler essere identificato solo con il personaggio della signora Sannino che lo ha reso celebre con Telegaribaldi, ha portato in scena “De Pretore Vincenzo” di De Filippo, “Fravecature” di Raffaele Viviani, “Mistero buffo” di Dario Fo, “Preghiera del clown” di Totò, attraverso cui ha toccato vari temi di rilevanza sociale (immigrazione e morti sul lavoro). Non sono mancati ovviamente pezzi dei suoi cabaret, genere in cui ha mostrato da sempre una particolare bravura, anche se ieri sera ha dimostrato di saper fare commuovere oltre che risus movere. Sono stati esilaranti i momenti in cui l’attore ha interagito con il pubblico, coinvolgendo alcuni partecipanti in sketch, grazie ai quali si è creata un’atmosfera di condivisione che ha unito tutti all’insegna dell’ilarità. Tra le proposte, sempre di qualità, del cartellone dell’Arca’s a maggio è previsto lo spettacolo “Aspettanno” di Marcello Raimondi, con Maria Rosaria de Liguori.