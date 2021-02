Area attrezzata con giochi per bambini in villa comunale: partiti i lavori

Santa Maria Capua Vetere. Sono partiti l’ altra mattina i lavori in villa comunale, con interventi di recinzione dell’area interessata, per la realizzazione di un parco giochi, con tante giostrine e due grandi tappeti, che consentirà a breve di raggiungere un ulteriore miglioramento degli spazi aperti riservati ai bambini e alle famiglie in aggiunta a quelli già effettuati in via Eugenio della Valle e via Firenze; i lavori proseguiranno nei prossimi giorni con l’installazione delle nuove giostrine.

Successivamente si partirà con gli interventi in via Caduti di Nassiriya dove, nell’ambito di un più ampio progetto di miglioramento dell’area in sinergia con il locale Rotary Club, si procederà anche alla realizzazione di una dog area assolutamente ottimizzata ed adeguata alle esigenze degli amici a quattro zampe con ampi spazi e con un’elevata fruibilità in termini di parcheggi green; un intervento che va a sostituire, migliorare e ottimizzare l’attuale area dog presente in villa comunale.

“Abbiamo sempre immaginato il nostro lavoro di programmazione rispetto alle aree pubbliche, portato avanti con serietà e impegno, per migliorare costantemente l’offerta degli spazi all’aperto – hanno dichiarato il Sindaco Antonio Mirra e l’assessore Francesco Petrella – attraverso parchi attrezzati per bambini che, appena possibile potranno tornare a divertirsi all’area aperta, ed arredo urbano efficiente per guardare al futuro pensando al presente dei nostri figli”.