Area di servizio a Teano :La Polizia di Stato arresta un giovane ventenne responsabile di rapina

La Polizia di Stato, nella mattinata di ieri, ha tratto in arresto un ventenne, resosi responsabile del reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale di Caserta Nord intervenivano presso il bar Autogrill dell’area di servizio di Teano Ovest dell’autostrada A/1, ove era stata segnalata la presenza di un malvivente che, a volto scoperto, minacciava i presenti con un’arma da taglio in evidente stato di agitazione. Nella circostanza il soggetto brandendo un’ affilata rotella utilizzata per tagliare la pizza, nei pressi della cassa del predetto esercizio commerciale, sottraeva il cellulare di uno dei dipendenti del bar, che aveva tentato di chiedere l’intervento della polizia.

All’arrivo degli agenti, il rapinatore opponeva una resistenza al controllo di polizia ed a nulla è valsa la lunga trattativa con i poliziotti per convincerlo a desistere dal proprio intento, mentre alcuni utenti e dipendenti del bar dell’area di servizio, impauriti, si erano portati all’esterno del locale. Solo il deciso intervento degli operatori di polizia ha consentito di disarmare ed immobilizzare il malvivente, interrompendo la sua condotta delittuosa.

Il giovane romano veniva tratto in arresto in flagranza di reato, responsabile del delitto di rapina nonché per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere (CE) a disposizione dell’A.G. procedente.