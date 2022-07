AREA MERCATO DI VIA RUTA – POSSIBILITA’ ALTERNATIVE DI UTILIZZO DELL’AREA PER EVENTI, FIERE , MANIFESTAZIONI ECC. . Pio Del Gaudio presenta interrogazione

AREA MERCATO DI VIA RUTA – POSSIBILITA’ ALTERNATIVE DI UTILIZZO DELL’AREA PER EVENTI, FIERE , MANIFESTAZIONI ECC.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Pio Del Gaudio in rapresentanza del Gruppo Consiliare CASERTIAMO

​​​​ PREMESSO che

– Lo sviluppo e la crescita delle piccole attivita’ commerciali ed artigianali in Citta’ è da ritenersi fondamentale per la cittadinanza e per il sostentamento o la sopravvivenza di tante famiglie

– I mercati cittadini ,ed in particolare quello di Via Ruta dove si svolge la fiera bisettimanale , hanno rappresentato per anni un fiore all’occhiello per il commercio ed in alcuni casi hanno attratto dalla Provincia numerosi acquirenti

– I mercatini rionali possono considerarsi il cuore pulsante della piccola economia territoriale e luoghi di aggregazione sociale e culturale soprattutto nel centro storico e nelle frazioni cittadine

– allo scrivente non appare evidente , da parte dell’Amministrazione in carica, la volontà di investire in maniera soddisfacente , anche con i Fondi del PNRR , nella realizzazione di strutture produttive ad uso pubblico in città

– dall’esame della documentazione finanziaria dell’Ente al sottoscritto non sembrano soddisfacenti , per svariati motivi, gli incassi corrisposti dagli operatori commerciali che svolgono le loro attività nell’Area Mercato di Via Ruta e che , incolpevolmente, hanno subito la crisi economica determinata dalle contingenze note a tutti

– il dissesto finanziario dell’Ente IMPONE che l’amministrazione in carica metta in campo tutte le iniziative possibili per incrementare i propri introiti soprattutto valorizzando e mettendo a reddito il proprio patrimonio

– le modifiche al T.U.E.L. ,adottate dal legislatore negli ultimi anni, obbligano gli Enti Pubblici a indirizzare le proprie politiche di bilancio in termini economici individuando innovative forme di gestione dei beni comuni

IN PARTICOLARE

– è evidente alla cittadinanza lo stato di degrado del Mercato DI VIA RUTA

– da sopralluoghi effettuati con la Prima Commissione Consiliare si è potuto riscontare come le strutture del Mercato siano completamente fatiscenti .Infatti i vecchi manufatti , realizzati in occasione dell’inaugurazione del DRIVE IN oggi inattivo , sono completamente abbandonati e , si suppone , rappresentino luoghi di ricovero occasionale per senza tetto o senza fissa dimora

– l’area del Mercato di Via Ruta , di circa 50.000 metri quadrati , in prossimità degli svincoli della superstrada ed autostradali , potrebbe rappresentare un luogo idoneo per organizzare manifestazioni di tutti i tipi e l’ideale localizzazione per la creazione , ad esempio , di un Ente Fiera permanente della Citta’ di Caserta

– un ‘area di tale vastità , ed inserita in un contesto urbanistico di straordinaria prospettiva e sviluppo, si ritiene debba essere utilizzata a tempo pieno e non solo nei giorni del mercato bisettimanale

– L’Area del Mercato di Via Ruta, infatti, potrebbe rappresentare lo scenario ideale per organizzare eventi , manifestazioni , concerti , rassegne cinematografiche , che spesso vengono autorizzati in luoghi inidonei per le tradizioni storiche e culturali degli stessi ( Es. Belvedere di San Leucio o Borgo di Casertavecchia ) con notevole pregiudizio della serenita’ e della quiete dei residenti

​​​​​ CHIEDE

di conoscere le volontà dell’Amministrazione in merito :

– agli interventi programmati per la manutenzione del MERCATO di Via Ruta ;

– agli interventi programmati per rivitalizzare tale area al fine di garantirne la fruibilita’ a tutti i cittadini e l’uso pubblico ;

– alla riprogrammazione degli utilizzi degli spazi presenti in tale area al fine di garantirne l’utilizzazione sempre piu’ diffusa e non limitata alle attività della fiera bisettimanale ;

– agli interventi eventualmente programmati in tal senso con l’utilizzo dei fondi del PNRR