Area sottoposta a sequestro a Castel Morrone

Un ampia area di campagna con annessa strada è stata sottoposta ad un sequestro da parte dei Carabinieri,

Ecco più nel dettaglio quanto accaduto: Nella città di Castel Morrone, alla località “Castagneto”, i Carabinieri della sezione di Caserta, hanno proceduto a sottoporre a sequestro preventivo di iniziativa un tratto di viabilità a fondo naturale realizzato in maniera abusiva, per quel che concerne un area vincolata paesaggisticamente, in adiacenza di un rio di acque pubbliche, all’interno di un’area boscata composta da bosco ceduo di robinia pseudoacacia e altre specie forestali, tramite l’utilizzo di un mezzo meccanico, con estirpazione e danneggiamento degli apparati radicali delle alberature interessate, il tutto in assenza di qualsivoglia titolo autorizzativo e/o permesso rilasciato dall’autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico e nei riguardi urbanistici per l’illecito mutamento di destinazione.

La realizzazione della porzione di strada in questione, della lunghezza di circa 30 mt, 3 metri circa di larghezza, ha richiesto anche l’esecuzione di lavori di sbancamento con un’altezza massima di 2,10 m della sezione dello scavo.

Sono stati deferiti in stato di libertà, in concorso tra di loro, i tre comproprietari dei fondi interessati dai descritti interventi abusivi per la violazione urbanistica, deturpamento e danneggiamento di bellezze naturali.