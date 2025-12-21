AreaDem, Area Dems ed ex Articolo Uno, riuniti nell’area PD.

Nasce anche in provincia di Caserta l’area del PD che si riconosce nel percorso di Montepulciano e nel sostegno alla segreteria di Elly Schlein. Le realtà di AreaDem, Area Dems, ex Articolo Uno e altre sensibilità danno vita a un’area politica ampia e organizzata, in continuità con i riferimenti nazionali, per costruire sul territorio un progetto politico e culturale solido, plurale e radicato. Lo spirito di Montepulciano è chiaro: difendere e rilanciare un Partito Democratico aperto, non personalistico, capace di parlare al Paese reale. Con questo spirito abbiamo già contribuito alla campagna per le Regionali, sostenendo nella lista del PD la capolista Camilla Sgambato, che resta per noi un riferimento essenziale nella ricostruzione del Partito in Terra di Lavoro. Una ricostruzione ormai non più rinviabile. I ripetuti commissariamenti hanno prodotto confusione e immobilismo, mentre il risultato elettorale dell’11,8% segnala con evidenza la distanza tra il PD casertano e il suo radicamento storico, oltre che rispetto ai risultati regionali e delle province limitrofe. In questo quadro rivendichiamo con chiarezza il valore del nostro contributo, che ha evitato un esito ben più grave, fino al rischio concreto di perdere la rappresentanza in Consiglio regionale. Aderiamo dunque con convinzione all’iniziativa di Montepulciano e lavoriamo per contribuire ad un congresso realmente unitario, vero e non tattico, con un obiettivo politico esplicito: rifare forte il PD di Terra di Lavoro, restituendo ai democratici casertani una guida politica credibile e la piena responsabilità del proprio destino”.

Firmato per area DEM Franco de Michele; per area ex Articolo Uno Alessandro Landolfi e Roberto Iavarone; per area DEMS Fernanda D’Ambrogio.