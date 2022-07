Arena battle al Festival dello sport

Succivo – In estate sono tanti gli appuntamenti sportivi all’aperto con presenza di pubblico che oltre a farsi conoscere mettono il buono umore e la voglia di provarci. A Succivo comune in provincia di Caserta sabato 16 luglio Arena Fit (palestra Spartan/OCR di Succivo) con il supporto dell’Atletica Caivano nell’ambito del programma “Festival dello Sport” organizzano “Arena Battle” la gara competitiva di sport estremo OCR (Obstacle Course Race) sulla distanza di 3 km con 20 ostacoli. La prova è valida per l’assegnazione del Campionato Regionale ASI. Per un maggior prestigio e la necessaria sicurezza, gli organizzatori hanno scelto il Parco Pubblico conosciuto col nome Vasca del Castellone un bene fondamentale per chi ama fare sport all’aperto. La OCR (corsa con ostacoli) è uno sport nuovo e molto particolare, che combina tratti di corsa col superamento di ostacoli di vario tipo, naturali e artificiali i percorsi avvengono su strade sterrate, sentieri, terreni accidentati e fangosi. Si tratta di una disciplina sportiva giudicata completa, che mette alla prova in modo estremo le capacità psico-fisiche e che richiede all’atleta doti di resistenza, forza, velocità, flessibilità, destrezza e agilità, si dice… prossima a diventare nuova disciplina Olimpica. La manifestazione di Succivo, dopo la parte competitiva è aperta anche ad atleti che hanno voglia solo di divertirsi e di provare l’ebbrezza di correre e superare la serie di ostacoli. Alle ore 18 il programma continua con lo spazio dedicato ai giovanissimi con percorsi e ostacoli a loro misura per una sana promozione.