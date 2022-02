Aria di carnevale in città

Maddaloni. Anche per questo anno, causa pandemia, non sarà possibile organizzare i festeggiamenti per il Carnevale, un evento che in città è cresciuto anno dopo anno grazie all’impegno di un gruppo di associazioni che oggi si sono unite in un’unica grande realtà associativa, l’ APS Associazione Culturale “Carnevale Maddalonese”. La passione e la voglia di recuperare il carnevale calatino riportandolo ai fasti di un tempo non ha fermato la squadra del Carnevale Maddalonese, che oggi ha come presidente Leonardo Ernesto Campese. Infatti in attesa di poter riportare i carri tra le strade e grandi e piccini in piazza a cantare e ballare,, l’associazione ha ben pensato di regalare sprazzi di carnevale alla città, utilizzando i personaggi dei carri per abbellire angoli cittadini e dare la possibilità, in modo totalmente gratuito, ai bambini di avere una foto ricordo con i personaggi di carnevale.

Per ora gli uomini blu di AVATAR sono stati collocati dinanzi ad un noto ristorante in via DE CURTIS. Ma altre sorprese, che vi sveleremo nei prossimi giorni, sono in serbo per far respirare alla città l’atmosfera del carnevale in sicurezza e in bellezza.