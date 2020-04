Aria di Pasqua all’ospedale di Maddaloni

Uno dei modi migliori per alleviare le sofferenze dei pazienti che stanno lottando per la guarigione, insieme ai farmaci, è far vivere loro momenti di normalità e di calore. Piccoli gesti che generano sorrisi e danno speranza, anche a distanza di sicurezza. Ancor di più oggi che, chi è in ospedale, non può ricevere visite. E allora il personale medico e paramedico non fa solo il proprio dovere, non compie semplicemente una missione, ma va oltre, diventa famiglia, amico, punto di riferimento, cura e conforto. Le loro mani ti curano; le loro voci, dietro quelle maschere diventano suoni inconfondibili; la loro presenza dentro quelle tute con i nomi sulla schiena ti ricordano che lì fuori c’è il mondo che ti aspetta.

Oggi un piccolo gesto è diventato un momento emozionate. Il personale della sub-intensiva ha donato ai pazienti, nel pieno rispetto delle norme, una colomba, simbolo di una liturgia sentitissima quale è la Pasqua, che in questo momento sarà vissuta in maniera anomala per tutta l’umanità. E se la Pasqua è passaggio, questo reparto sarà per loro la transizione dalla sofferenza alla vita.

Tutto questo grazie ai percorsi, alle scelte dirigenziali, alla disponibilità dei presidi e alla comprovata professionalità degli operatori tutti, diretti e coordinati dal Direttore Generale Ferdinando Russo, ci faranno uscire da questo brutto momento critico. Personale storico e di nuova assunzione da subito ben amalgamati stanno dando segno di coraggio, abnegazione e grossa professionalità . Una squadra che noi tutti ci auguriamo sia il futuro del nostro ospedale.

Ad oggi sono stati dimessi 6 pazienti di età compresa tra i 50 e 60 anni. Un solo paziente deceduto, ultraottantenne e con patologie pregresse. Il reparto di sub intensiva conta 38 posti letto e sta lavorando a pieno ritmo.

Qualche informazione utile in conclusione:

I familiari dei pazienti , affetti da Coronavirus e ricoverati presso il P.O. di Maddaloni possono contattare per ogni comunicazione/informazione i seguenti numeri telefonici .

Terapia Intensiva 1 , 0823400525 – 3669390709 dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Terapia Intensiva 2 , 0823400876 – 3669390738 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Medicina 1 , 0823400505 – 3669390729 dalle ore 17.00 alle ore 18.00

Medicina 2 , 0823400540 – 3669391247 dalle ore 17.00 alle ore 18.00